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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي ليخت سينضم الى برشلونة في عام 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
اعلن موقع كالتشيو ميركاتو أن المدافع الهولندي لنادي يوفنتوس ماتياس دي ليخت سينضم إلى برشلونة في عام 2021.
واوضحت هذه المصادر أن برشلونة سيضطر إلى الانتظار حتى 2021 على الأقل إذا أراد التعاقد مع صخرة الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت، والسبب وراء ذلك أن قانون الضرائب الإيطالي الجديد الذي صدر في عام 2019 يضمن أن 50% فقط من راتب دي ليخت يخضع للضريبة.
ولكن هناك فائدة كبيرة، تنطبق هذه الميزة فقط في حالة بقائه عامين على الأقل في إيطاليا وفي حالة الانتقال للخارج سيضطر اليوفي لدفع جميع الضرائب التي تم إعفاؤها منها طوال هذه الفترة، مشيرة الى ان عام 2021 سيكون هو العام الذي يمكن فيه لبرشلونة محاولة إحضار دي ليخت إلى ملعب كامب نو.
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