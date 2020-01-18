تصريحات نارية لمدرب برشلونة الجديد قبل مواجهة غرناطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

كشف كيكي سيتين، المدير الفني الجديد لبرشلونة، اليوم السبت، إنه تفاجأ بردود فعل لاعبي فريقه، عقب توليه قيادتهم خلفا لإرنستو فالفيردي.



قال سيتين خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة غرناطة : "أتوقع أن يكرر غرناطة ما فعله في لقاء الذهاب، قدموا مباراة جيدة، ونحن ننتظر أفضل مستوى من المنافسين".

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واستكمل : "نعلم أنها ستكون موقعة صعب، يمكنك أن تفوز بسهولة أحيانًا، لكن ليس دائمًا".

وأضاف: "الأسبوع سار بشكل جيد، وأفضل مما كنت أتوقع عندما تدرب فريقا جديدا، يكون لديك بعض الشكوك حول استجابة وحافز اللاعبين، لكني فوجئت برد الفعل".

وتابع سيتين: "تحدثت مع ميسي مثل كل اللاعبين تقريبًا، لا يمكن إخفاء أن ليونيل لاعب خاص، لكني أتحدث معه بنفس الطريقة مثل بيكيه ونيتو وشتيجن.. أحب التحدث مع اللاعبين لمعرفة أفكارهم".

وواصل: "اليوم كانت هناك واقعة مع فيدال، حيث نبهت على أحد الأمور قبل المران، وبالفعل طبقها بشكل جيد، إنه مثال للطريقة التي سنعمل بها"