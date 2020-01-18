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أبها يطيح بالفتح ويواجه الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تأهل أبها إلى المربع الذهبي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه على الفتح أمس بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليضرب بذلك موعدا مع الهلال في الدور نصف النهائي بعد أن تأهل الأخير أمس الأول بفوزه المثير 2-1 على الاتفاق في مواجهة شهدت تمديدا في وقتها بإضافة شوطين إضافيين.

وتقدم أبها أولا عن طريق محترفه سعيد بقير من ضربة جزاء (28)، فيما أدرك الفتح التعادل عبر مروان سعدان (52).