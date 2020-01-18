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الاتفاق يعيد دوكارا إلى تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

تواصل إدارة نادي الاتفاق تحركاتها للتعاقد مع مهاجـم أجنبـي بديـل للسنغالي سليمان دوكارا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن أبدى اللاعب موافقته على الرحيل على الرغم من ارتباطـه بعقـد يمتـد للموسم المقبل، حيث يواصل وكيل أعمال اللاعب مساعيـه في إعـادة اللاعب إلى تركيا بعد أن أبدى ناديان تركيان رغبتهما في ضمه.

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ومن المنتظر أن يتم خلال اليومين المقبلين فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، خاصة أن المدير الفني، الوطني خالد العطوي أكد عدم استفادة الفريق من خدمات اللاعب طوال الفترة الماضية، مبديا رغبته في التعاقد مع مهاجم بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنتهي بنهاية يناير الحالي.

وأكدت مصادر لـ»مكة» داخل البيت الاتفاقي أن إدارة النادي برئاسة خالد الدبل دخلت في مفاوضات جادة مع أكثر من طرف بعد أن طلبت قبل يومين التعاقد مع مهاجم الأهلي المصري، الدولي التونسي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تسارع الإدارة في حسم هذا الملف خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن ظهرت حاجة الفريق الفنية الملحة إلى مهاجم أجنبي هداف بجوار هزاع الهزاع.