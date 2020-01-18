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6 أندية عالمية ببطولة كأس القادة للناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تبدأ اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس القادة السعودية للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بالرياض، وتستمر حتى 26 يناير الحالي.

ويشارك في البطولة 6 أندية عالمية، وهي: أتلتيكو مدريد الإسباني، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، وريد ستار الصربي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وجينك البلجيكي، وفيتورول كونستانتا الروماني، إضافة إلى الهلال والنصر السعوديين.

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وكانت الفرق المشاركة قد وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي خلال اليومين الماضيين، تمهيدا للمشاركة، حيث أبدت كامل جاهزيتها للظفر بكأس البطولة التي تستضيفها المملكة.

كما ينتظر وصول عدد من نجوم كرة القدم العالميين لحضور فعاليات البطولة والمشاركة في الورش المنتظر إقامتها على هامش البطولة، حيث يقام خلال أيام البطولة عدد من الورش والبرامج، تشمل المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية للفئات السنية السعودية.

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