شكرا لقرائتكم خبر

انطلاق بولو الصحراء بالعلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - العلا

بدأت أمس فعاليات بطولة بولو الصحراء الأولى في العالم، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، وتستمر لمدة يومين ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة في العلا.

وتشارك مجموعة من أبرز لاعبي البولو العالميين في البطولة، من بينهم أدولفو غامبياسو، أكثر اللاعبين شهرة في العالم، ومؤسس فريق لا دولفينا، وصاحب لقب البطولة، والأبرز عالميا، وديفيد ستيرلنغ وبابلو ماك دونو، الحائزان على تصنيف 10 أهداف في فريق لا دولفينا، ونجم البولو الأرجنتيني ناتشو فيغيراس.

Advertisements

من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا عمرو المدني «تشكل استضافة البطولة تكريما يليق بتقاليد الفروسية التاريخية التي تتمتع بها هذه المنطقة».

فيما أشار رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، إلى أن استضافة العلا للبطولة تأتي منسجمة مع عراقة المكان وتاريخه الذي أسهم في حضارات إنسانية عدة، مضيفا أن بطولة بولو الصحراء لا تعد مفهوما جديدا فحسب، بل هي أيضا البطولة الرسمية الأولى التي تنظم تحت رعاية الاتحاد السعودي للبولو كوسيلة لتطوير هذه الرياضة في جميع أنحاء المملكة، وصياغة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع المشاركة بدءا من القواعد الشعبية وصولا إلى مستويات النخبة.

وتبرز بطولة بولو الصحراء كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي يقدمها مهرجان شتاء طنطورة في نسخته الحالية، حيث يحتفي بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة على مدار 12 أسبوعا، ويقدم جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، تجسيدا لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية.