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الأخضر يداعب أولمبياد طوكيو بذهبي آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استمر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما في إزاحة كل من يقف في طريقه، وألحق أمس مستضيف بطولة كأس أمم آسيا الحالية، المنتخب التايلاندي بقائمة ضحاياه، بعد أن تغلب عليه 1-0 في المباراة التي جرت على استاد ثاماسات في باثوم ثاني ضمن دور الثمانية، وحجز إثر ذلك مقعده في الدور نصف النهائي، كما بات قريبا من حجز مقعد آخر أكثر أهمية وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1996 عندما شارك بأولمبياد أتلانتا، حيث إن المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقررة في العام الحالي.

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وتكفل بهدف المباراة الوحيد، المهاجم عبدالله الحمدان من ضربة جزاء في الدقيقة 77 بعد هجمة قادها بنفسه قبل عرقلته داخل منطقة الجزاء.

ويترقب الأخضر ومدربه سعد الشهري الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان اليوم، لمواجهته الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي.

أبرز دقائق المباراة