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الرياض تستضيف السباق الأغلى في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون يوم 29 فبراير المقبل موعدا لبطولة كأس المملكة للخيل، وذلك على مضمار سباق الملك عبدالعزيز بالرياض، وسط تحديثات جديدة، أبرزها إنشاء أول مضمار حلبة سباق في تاريخ المملكة.

وبعد أن بلغ مجموع جوائزه نحو 20 مليون دولار، حصل السباق على لقب أغلى سباق خيل في العالم، واستحوذ على اهتمام أكثر من 140 مرشحا يمثلون 4 قارات و16 دولة وأكثر من 60 مدربا حول العالم.

ويتميز سباق مسافة 1800م من بين 143 حصانا، بحضور الفرس Midnight Bisou الحائز على لقب ماري نايت بيسو (الولايات المتحدة الأمريكية)، والذي تم تدريبه بواسطة ستيف آسموسن، والفائز بجائزة سيجار مايل للفئة الأولى، والنجم الأول لأربع دورات، الأمريكي ماكسموم سيكيورتي.

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وتشمل قائمة المشتركين في سباق حلبة نيوم ذي الـ2100 م على المضمار العشبي البالغة قيمته 2.5 مليون دولار، الحصان ذو أيدان أوبراين وماجيك واند من (أيرلندا) الذي أنهى حملة أستراليا بالفوز الساحق بسباق الفئة الأولى في ماكينون ستيكس في نوفمبر الماضي.

كما يتميز سباق حلبة البحر الأحمر للقدرة والتحمل (أكثر من 3000 م) بمشاركة كيو جاردنز (أيرلندا) من تدريب أوبراين الفائز بسباقات عدة من الفئة الأولى، والرحالة برينس أوف آرن من (بريطانيا)، والفائز بكأس ملبورن الذي يدربه تشارلي أبلبي كروس كونتر من (بريطانيا).

وفي الوقت نفسه، يتصدر سباق عبيه السعودي للجواد العربي ذو الـ2000 م علي المسار الترابي بقيمة 1.9 مليون النجم المحلي طالب الخالدية، حيث إنه واحد من أصل 3 مشاركين تم تدريبهم من قبل المدرب السعودي سعد بن مطلق.