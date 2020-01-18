شكرا لقرائتكم مصر تصطدم بالصومال والجزائر ولبنان في البطولة العربية للمينى فوتبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منذ لحظات فعاليات سحب قرعة البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول بقصر محمد على التاريخي بالمنيل بمشاركة 8 منتخبات.

وتستضيف مصر النسخة الأولي من البطولة المقرر إنطلاقها في الثامن والعشرين من فبراير الجاري، دعما لها بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري للمرة الأولى في تاريخه برئاسة أحمد سمير.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة "الصومال - الجزائر - لبنان".

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "تونس - جيبوتي - السعودية - العراق

وحرص عدد كبير من نجوم المصرية ومسئولى الرياضة على حضور قرعة البطولة، وتواجد خالد الدرندلي، أمين الصندوق بالنادى الاهلى وخالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وإسلام الشاطر ومحمد فاروق، بالإضافة إلى أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك وفكري صالح مدرب حراس مرمى مرمى منتخب مصر السابق.

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وشهد حفل القرعة العديد من الفقرات الموسيقية المميزة بمشاركة فرق العزف التى خطفت الأنظار اليوم، حفل قرعة البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول تنطلق بعد ساعات مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد علي التاريخي بالمنيل بين 8 منتخبات عربية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وحرص كل من فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لمنتخب المينى فوتبول و خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وخالد درندلى امين الصندوق على المصافحة بحرارة وكذلك اسلام الشاطر و ايمن حافظ مدير الكرة بالقلعة البيضاء.

وتمثلت تميمة البطولة العربية للميني فوتبول في تمثال أبوالهول، ليكون عنوانا ورمزا للبطولة العربية وقد تم تصميم التميمة بشكل معاصر للزمن الذي نعيش فيه مرتديا الزي الرسمي لمنتخبنا الوطني المصري وعلى الصدر تم نقش خريطة الوطن العربي دلالة على وحدتنا العربية.

كما تم الإعلان عن الكرة الرسمية البطولة و التى تحمل اسم رمسيس.