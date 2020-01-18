شكرا لقرائتكم سموحة يهاجم الإسماعيلي بـ حسام حسن ومحمد طلعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد أبو الفتوح .

خط الوسط : محمود حليمو ، يوسف ديوب ، ناصر ماهر ، محمد نادى .

خط الهجوم : حسام حسن ، محمد طلعت .

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد الترهونى ، أحمد جمال ، شريف رضا .

كان الإسماعيلى قد اعلن تشكيله وبدأ المباراة على النحو التالى :-

Advertisements

حراسة المرمى … محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم.

خط الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف.

أمامهم .. محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد هاشم – محمد بيومى – مدحت فقوسة – محمود دونجا – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لحمادة صدقى مديراً فنياً لسموحة بعد أن تولى المسئولية خلفاً للعميد حسام حسن ويطمح فى تعديل مسار الفريق محلياً بغية إعادته للمربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى مكون من : " الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمود حليمو، أحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، محمد نادى، رونالدو أونجا، وحسام حسن".