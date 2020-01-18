شكرا لقرائتكم الإنتاج يتخطى الحدود ويرتقي للمركز الخامس في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الإنتاج الحربى فوزًا هامًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت علي استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

أحرز موسى دياورا هدفه الأول في الدورى بالموسم الحالي وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسدسدة صاروخية في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.

وجاء تشكيل حرس الحدود الذى أعلن عنه طارق العشرى لخوض اللقاء كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد محمود السعدني.

خط الدفاع: عمرو الحلواني، مصطفى زناري، خالد سامي، حسن مجدي.

خط الوسط: مصطفى جمال، أحمد فتحي فيلكيس، حامد خالد الجابري.

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خط الهجوم: أنطوني لوكاسا، أحمد عبدالباسط "شرويدة"، محمد عبداللطيف "جريندو".

وجاء تشكيل الإنتاج الحربى الذى أعلن عنه مختار مختار لخوض المباراة كالتالى..

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي.

خط الوسط: محمود عادل، إبراهيم عبدالخالق، محمد عادل.

خط الهجوم: محمد فييرا، باسم مرسي، موسى دياورا.

وكان الانتاج تعادل مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فيما تعادل الحرس مع سموحة سلبياً في المباراة الماضية.