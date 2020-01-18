شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الأهلي .. الأحمر ينتظر رقم مميز في مواجهة ذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويبحث الأهلي عن مواصلة الانتصارات في مواجهة ذئاب الجبل وتحقيق الانتصار الـ 12 على التوالي، وفي حالة لم يخسر المارد الأحمر المباراة سيكمل 20 مباراة على التوالي دون تلقي هزيمة بواقع 8 مباريات الموسم الماضي و12 مباراة الموسم الحالي، حيث كانت آخر خسارة للأهلي في الدوري على يد فريق بيراميدز بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري المصري الممتاز، وبذلك لم يخسر الأهلي منذ 275 يوما في الدوري بالتمام والكمال.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
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