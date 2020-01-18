شكرا لقرائتكم الزمالك عن تأجيل مباراة المصري فى الدوري: ليس لدينا مشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" إن الفريق الأبيض جاهز فى كل الأحوال لأي ظروف قد تحدث وبذلك سيركز الفريق استعداداته حول مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الفريق عن تحقيق الانتصار وحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.
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