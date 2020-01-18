شكرا لقرائتكم الزمالك عن تأجيل مباراة المصري فى الدوري: ليس لدينا مشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على قرار الاتحاد المصرى لكرة بتأجيل مباراة الفريق الأبيض مع المصرى البورسعيدى، التى كانت ستقام بعد غد الإثنين، فى الجولة الـ14 فى الدورى الممتاز، قائلاً:"لا يوجد مُشكلة لدينا ولم يكن هناك مُشكلة من الأساس فى حالة إقامة المباراة، الاتحاد المصرى رأى إن الفرق المُشاركة فى البطولات الأفريقية لديها ضغط مباريات فقرر التأجيل لا يوجد أزمة لدينا فى النهاية فى كل الأحوال".

تابع المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" إن الفريق الأبيض جاهز فى كل الأحوال لأي ظروف قد تحدث وبذلك سيركز الفريق استعداداته حول مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الفريق عن تحقيق الانتصار وحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.