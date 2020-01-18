فاروق جعفر مديرا فنيا لمنتخب الـ"ميني فوتبول"

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جدة - عمرو شويل

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للمينى فوتبول يوم 28 فبراير و التى تقام مراسم القرعة بعد قليل بقصر محمد على .

وجه أحمد دنش رئيس الاتحادين العربي واللبناني للميني فوتبول الشكر للدولة المصرية علي استضافة البطولة العربية لأول مرة داخل مصر.

وقال دنش: "مصر أم العرب، وشعبها قادر علي الترحيب بالاشقاء من جميع الدول، واتوقع انتشار كبير للعبة في مصر خاصة في ظل ارتفاع عدد السكان ووجود عدد كبير من الشباب الذى يرغب في ممارسة اللعبة".

وتابع "الميني فوتبول لا تنافس كرة القدم اللعبة الشعبية الأولي في العالم، لكننا نسعي لتوسيع رقعة المشاركة لمنح الشباب العربي فرصة ممارسة الرياضة".

واختتم دنش كلامه مؤكدًا علي تقدم لبنان في لعبة الميني فوتبول في ظل وجود مسابقات منتظمة للعبة، ومشاركة منتخب لبنان في مسابقتي كأس عالم.

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انطلاق مراسم قرعة البطولة العربية للمينى فوتبول

انطلقت مراسم قرعة البطولة العربية للمينى فوتبول بقصر محمد على التاريخى بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية على رأسها اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و خالد الدرندلى و خالد مرتجى و ايمن حافظ وإبراهيم نور الدين و اسلام الشاطر وفاروق جعفر وعلاء ميهوب وغيرهم من النجوم .

ويشهد حفل القرعة العديد من الفقرات الموسيقية المميزة بمشاركة فرق العزف التى خطفت الانظاراليوم .

وكان الاتحاد العربي للعبة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، أعلن استضافة مصر للبطولة العربية دعما لها بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري للمرة الأولى في تاريخها برئاسة أحمد سمير.

وتجرى القرعة اليوم السبت، بحضور وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.