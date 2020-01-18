شكرا لقرائتكم نور الشربيني ترهن عودتها للإسكواش باستشارة طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل





جدة - عمرو شويل وكتبت نور الشربيني عبر حسابها على فيس بوك:"اعتذر لمن حضر في المدرجات وكل مم شاهد المباراة لأنني لم أمنحكم النهائي الذي تستحقونه، ولكن للأسف مع أول نقطة لم أشعر أن ركبتي بحالة جيدة وشعرت أن الإصابة عادت إليّ من جديد..ولكن كل التقدير لكاميل سيرم اللاعبة التي نجحت في إقصاء أول ٣ مصنفات في بطولة واحدة وهذا بالتأكيد أمر رائع ولافت للنظر، أبارك لها ولفريقها، أحب اللعب هنا وسأعود هنا العام المقبل وأريد شكر چون وفريقه المسؤول عن تنظيم ذلك الحدث الرائع كذلك أشكر فريقي وعائلتي والرعاة..الآن عليّ العودة مجددا للأطباء لمعرفة ما حدث".

وخسرت نور الشربيني أما منافستها الفرنسية كاميل سيرم في المباراة النهائية بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 11-7.

وكانت نور الشربيني قد شعرت بآلام في ركبتها خلال المباراة لتطلب توقفها قبل أن تعود لاستئناف اللقاء، لتحصل في النهاية على لقب وصيف البطولة التي توجت بها في آخر نسختين.

وتسببت كاميل سيرم في اقصاء أول ثلاث بطلات من مصر في التصنيف العالمي، حيث فازت الفرنسية في ربع النهائي على المصنفة الأولى عالميا ولاعبة وادي دجلة رنيم الوليلي، قبل أن تقصي نوران جوهر المصنفة الثالثة من الدور نصف النهائي وأخيرا التتويج باللقب على حساب نور الشربيني المصنفة الثانية.

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ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.