شكرا لقرائتكم سموحة ضد الإسماعيلي.. شيلونجو يمنح الدراويش التقدم بهدف في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الإسماعيلي في حسم الشوط الأول من مباراته ضد سموحة بهدف نظيف سجله بينسون شيلونجو في الدقيقة 39 من عمر الشوط في المباراة المقامة على أرضية ملعب استاد المكس في واحدة من مفاجآت الدراويش في المواجهة التي يحضرها الكثيرين من جماهير الفريقين.

حاول الاسماعيلي التقدم بأكثر من هدف في المباراة الا أن محاولاته باءت بالفشل نتيجة التأمين الدفاعي لفريق سموحة الذي يعتمد من خلاله المدرب الشهير حمادة صدقي الذي تولي المهمة رسمياً قبل أيام عقب فسخ تعاقده مع الهلال السوداني.