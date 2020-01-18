شكرا لقرائتكم أهلي جدة يقصي الوحدة ويواجه النصر في نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب أهلي جدة الطاولة أمام مضيفه الوحدة بفوزه عليه 2-1، ليضرب موعداً مع النصر في الدور نصف النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وبدأت المباراة بهجومٍ وحداوي نتج عنه هدف مبكر عند الدقيقة 8 عن طريق مدافعه عبدالله الزوري الذي تابع تسديدة زميله البرازيلي ريناتو شافيز العائدة من مدافع الأهلي لوكاس ليما ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 26 حينما تمكن مهاجمه السوري، عمر السومة، من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالفتاح عسيري.

ورد الوحدة سريعاً وكاد مدافعه البرازيلي، ريناتو شافيز، أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله فواز الصقور وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة لمهاجم الأهلي دجانيني تافاريس، الذي تلقى تمريرة من زميله سعيد المولد ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الجدعاني الذي تصدى لها.

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وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة الذي سدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 68 تمكن الألماني ماركو مارين لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد متابعته لتسديدة زميله عمر السومة والعائدة من الحارس عبدالله الجدعاني ليضع الكرة في الشباك.

وحاول الوحدة العودة للمباراة بعدما فرض سيطرته وكاد مهاجمه محمد الصيعري أن يسجل هدف التعادل، بعدما ارتقى لعرضية زميله الأسترالي كريغ غودوين وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الأهلي سريعاً وكاد مهاجمه عمر السومة أن يسجل الهدف الثالث، بعدما اخترق دفاع الوحدة وسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالله الجدعاني.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر الأسترالي غودوين لاعب الوحدة هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله علي النمر ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2-1.

وسيلعب الأهلي أمام ضيفه النصر الشهر المقبل في الدور نصف النهائي على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.