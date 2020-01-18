شكرا لقرائتكم التعاون يهزم الصقر ودياً استعداداً لمواجهة الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز نادي التعاون على نظيره الصقر بنتيجة 3 - 1 في المباراة الودية التي جرت بينهما السبت، استعدادا لمباريات دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل ثلاثية التعاون كل من فهد الرشيدي، سلطان مندش وناصر الدعجاني، فيما سجل عبدالعزيز السعود هدف الصقر الوحيد.
وجاءت المباراة ضمن استعدادات التعاون لمواجهة مضيفه الفيحاء يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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