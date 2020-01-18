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غوارديولا واثق من بقائه مع سيتي في الموسم المقبل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الممتاز لكرة القدم، إنه واثق تماما بأنه سيستمر على رأس الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل رغم الفارق الكبير الذي يفصل بين فريقه وبين المتصدر في الموسم الحالي.

وفاز سيتي بقيادة غوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين في موسمي 2017-2018 و3018-2019 لكن الفريق يجد نفسه حاليا متخلفا بفارق كبير عن ليفربول.

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ويستعد سيتي صاحب المركز الثاني لمواجهة كريستال بالاس في وقت لاحق من يوم السبت متخلفا بفارق 14 نقطة عن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب. وأثار هذا تكهنات بقرب رحيل المدرب الإسباني لكن غوارديولا رد قائلا إنه لا يخطط للرحيل قبل انتهاء عقده في 2021.

وأضاف غوارديولا "إن لم يقيلوني فسأستمر مئة في المئة مع الفريق. أنا سعيد بالعمل مع الفريق وأحب الفريق. حتى وإن سارت الأمور بصورة سيئة وخرجنا من دوري الأبطال فإنني لن أغادر".

وأردف المدرب المخضرم قائلا "كمدرب تواجه لحظات سعيدة وأخرى سيئة لأنه لا يمكن تحقيق الفوز طوال الوقت. لكن الأمر يتعلق بما يمكن القيام به في الخطوة التالية وكيفية التحسن".

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