الاتحاد الألماني والرابطة يعترفان برخصة تدريب كلينسمان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني يوم السبت اعترافهما بسريان رخصة التدريب الخاصة بيورغن كلينسمان المدير الفني لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم.
وأوضح الاتحاد والرابطة أن عمل كلينسمان كمدير فني للفريق الألماني يتوافق مع اللوائح المعمول بها.
ويعني ذلك أن كلينسمان سيتمكن من قيادة فريقه من المقاعد المخصصة للجهاز الفني، خلال المباراة المقررة أمام بايرن ميونخ يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وكان كلينسمان، القائد السابق والمدرب السابق للمنتخب الألماني، حصل على رخصة التدريب في عام 2000 لكن تردد أنه لم يجددها منذ عام 2012، وأنه غاب عن دورات تدريبية لازمة لتجديد الرخصة.
ويحتل هيرتا برلين برلين المركز الثالث عشر في الدوري الألماني بعد أن حقق نتائج متواضعة خلال النصف الأول من الموسم، لكنه يتطلع إلى تحسين نتائجه ومركزه الآن تحت قيادة كلينسمان.
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