رسمياً.. تأجيل مباراتيّ الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل مباراتي الأهلي وإنبي، المحدد لها 22 يناير، والزمالك والمصري، المحدد لها 20 يناير، ضمن منافسات الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة الإعلان عن الموعد الجديد للمباراتين مع بداية الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي قرار التأجيل بسبب التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخراً، والتي ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

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كما يأتي قرار اتحاد الكرة لدعم الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات .

وكانت هيئة ستاد القاهرة الدولي قد أرسلت خطاباً إلى اتحاد الكرة تطالب فيه بتأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير، نظراً لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي .

يشار إلى أن المقاولون العرب سيستضيف الأهلي، في تمام السابعة والنصف مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز .