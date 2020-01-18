الزمالك ينتظر الأهلي للإعلان عن ضم أزارو رسمياً

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو نادي الزمالك اقتربوا من إنهاء مفاوضاتهم مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد أزارو، لتقترب القلعة البيضاء من ضم اللاعب المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويسعى الزمالك لضم أزارو في حال رحيله عن الأهلي، بعدما نجح مؤخراً في التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لدعم خط هجوم الأحمر.
ويسعى الأهلي لقيد بادجي في قائمة الفريق، إلا أنه ينبغي أن يرفع اسم واحد من لاعبيه الأجانب عن قائمته.
وأفاد موقع "صدى البلد" أن مسئولو الزمالك اتفقوا مع أزارو على منحه مبلغ 700 ألف دولار في الموسم الواحد، وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه مواطناه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مع النادي الأبيض.
وأشار الموقع إلى أن أزارو سيوقع لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات ونصف.
ويترقب مسئولو الزمالك إعلان الأهلي عن فسخ التعاقد مع أزارو رسميًا من أجل إنهاء إجراءات التعاقد معه.
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