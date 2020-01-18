اخبار الرياضه

الزمالك ينتظر الأهلي للإعلان عن ضم أزارو رسمياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

  

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو نادي الزمالك اقتربوا من إنهاء مفاوضاتهم مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد أزارو، لتقترب القلعة البيضاء من ضم اللاعب المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الزمالك لضم أزارو في حال رحيله عن الأهلي، بعدما نجح مؤخراً في التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لدعم خط هجوم الأحمر.

ويسعى الأهلي لقيد بادجي في قائمة الفريق، إلا أنه ينبغي أن يرفع اسم واحد من لاعبيه الأجانب عن قائمته.

Advertisements

وأفاد موقع "صدى البلد" أن مسئولو الزمالك اتفقوا مع أزارو على منحه مبلغ 700 ألف دولار في الموسم الواحد، وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه مواطناه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مع النادي الأبيض.

وأشار الموقع إلى أن أزارو سيوقع لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات ونصف.

ويترقب مسئولو الزمالك إعلان الأهلي عن فسخ التعاقد مع أزارو رسميًا من أجل إنهاء إجراءات التعاقد معه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينتظر الأهلي للإعلان عن ضم أزارو رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا