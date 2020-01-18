السعودية إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما









اسماء السيد - بلغ المنتخب السعودي لكرة القدم الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لتحت 23 عاما المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، بفوزه على المضيفة تايلاند بهدف نظيف السبت، بينما خرجت سوريا بالنتيجة ذاتها أمام أستراليا في الوقت الإضافي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، الى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية في تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وبات المنتخب الأخضر الفائز بهدف عبدالله الحمدان في الدقيقة 78 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، بحاجة الى فوز واحد لحجز بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية، وهو يلتقي في الدور المقبل الأربعاء الفائز من مباراة ربع النهائي بين الإمارات وأوزبكستان التي تقام الأحد.

وتقام غدا أيضا آخر مواجهات ربع النهائي بين الأردن وكوريا الجنوبية، على ان يلاقي الفائز بينهما المنتخب الأسترالي الأربعاء أيضا.

وأنهى المنتخب السعودي الدور الأول متصدرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفوزين على اليابان 2-1 وسوريا 1-صفر، وتعادل سلبي مع قطر.

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في المقابل، حل المنتخب التايلاندي في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، بفوز على البحرين بخماسية نظيفة، وخسارة أمام أستراليا 1-2، وتعادل مع العراق 1-1.

وفي مباراة ثانية في ربع النهائي، فشل المنتخب السوري في تخطي عتبة نظيره الأسترالي، وذلك بهدف البديل الحسن توريه في الدقيقة 102، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وأتيحت للمنتخب السوري فرصة خطرة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، لكن الركلة الحرة للبديل أنس العجي مرت قرب القائم.

ملخص مباراة السعودية و تايلاند: