منافس الزمالك.. الترجي يتعاقد مع نجم الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الترجي التونسي الحصول على خدمات النجم الجزائري عبد الرحمن مزيان لاعب فريق العين الإماراتي واتحاد العاصمة السابق.

وبحسب الصفحة الرسمية للترجي فإن إدارة "باب سويقة" نجحت في تدعيم صفوفها وتحديدًا الخط الأمامي من خلال التعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

مزيان سبق وأن رحل لصفوف العين الإماراتي مطلع الموسم الحالي قادمًا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر.

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وشارك مزيان مع العين خلال هذا الموسم في خمس مباريات ليسجل هدف ويصنع إثنين.

ويُعد مزيان الصفقة البديلة للنجم التونسي أنيس البدري والذي رحل مؤخرًا عن صفوف الترجي متجهًا لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

فريق الترجي التونسي يُعد منافس الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي والتي ستقام في 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ويخوض الترجي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب الزمالك باعتباره بطلاً للسوبر الأفريقي والذي توّج بها على حساب نهضة البركان المغربي.