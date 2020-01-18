اتحاد الكرة يعلن حكم مواجهة الأهلي والمقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي، التي تقام غدًا الأربعاء.
ووفقًا لما جاء عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع فيسبوك، فإن الغندور سيدير اللقاء ويعاونه أحمد حسام طه ومحمد عبد المجيد، مع عاطف حسن الحكم الرابع.
وسيلتقي المقاولون مع الأهلي غدًا الأربعاء، في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.
ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة، بينما يحل المقاولون وصيفًا برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.
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