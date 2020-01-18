لمصلحة ليفربول.. مان سيتي يفرط في انتصار مثير على بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الـ22 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد الاتحاد.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما أصبح رصيد كريستال بالاس 30 نقطة في المركز التاسع.

ويأتي ليفربول في صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، مع أفضلية لعب الريدز مباراتين أقل من الوصيف.

أحداث المباراة:

بدأ مانشستر سيتي المباراة باندفاع هجومي قوي وهدد مرمى كريستال بالاس وإن كان الكرات لم تعرف طريقها نحو المرمى، بداية من عرضية لم يتمكن سترلينج من التعامل معها أمام، ثم كرة أخرى من ديفيد سيلفا أمسك بها الحارس قبل الوصول لأجويرو.

واستمرت السيطرة من جانب مانشستر سيتي وفي الدقيقة 12 سدد كيفين دي بروين كرة ثابتة ارتطمت في العارضة، وظلت الكرة تحت سيطرة مانشستر سيتي ومن جديد لعب دي بروين بينية رائعة لأجويرو الذي سدد كرة ارتطمت في جسد الحارس وخرجت لضربة ركنية.

وطالب ويلفرد زاها بركلة جزاء على جون ستونز مدافع مانشستر سيتي في الدقيقة 16 لكن الحكم وحكم الفيديو المساعد أمروا باستمرار اللعب.

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وأحرز طوسون هدف التقدم لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد كرة بدأت بركنية استقبلها كاهيل بتمريرة ذهبت على رأس اللاعب التركي بلا رقابة ليضعها في الشباك.

ومع الشوط الثاني، استمرت سيطرة مانشستر سيتي على الكرة والخطورة التي تتوقف دائمًا عندم دفاعات كريستال بالاس وحارس المرمى، لكن كانت للضيوف محاولات خطيرة من الهجمات المرتدة التي استغلت المساحات.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بداعي وجود لمسة يد على مدافع كريستال بالاس لكن بعد مراجعة اللقطة بالفيديو اتضح عدم وجود تعمد من جانب لاعب الضيوف.

وتعادل سيرجيو أجيرو لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 82 بعدما لعب جابريل جيسوس عرضية من حدود منطقة الجزاء جهة اليسار واستقبلها الأرجنتيني بالقدم من الوضع طائرًا في الشباك مباشرة.

وأضاف أجويرو الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 88 من رأسية بعدما ارسل بنجامين ميندي عرضية من الجانب الأيمن لترتطم الأرجنتيني في الأرض وتخدع الحارس فتسكن الشباك.

وتعادل كريستال بالاس في الدقيقة 90 من خلال فيرناندينيو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية أرضية من جانب زاها أسكنها البرازيلي في شباك إيدرسون.