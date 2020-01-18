بهدف وحيد.. الإنتاج يطارد الاتحاد السكندري بالفوز على الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
اقترب فريق الإنتاج الحربي خطوة من المربع الذهبي بعد الفوز الذي تحقق على حساب حرس الحدود بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري.
هذه النتيجة جعلت الإنتاج الحربي يقترب من المربع الذهبي حيث أصبح رصيده 21 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري - رابع الترتيب- والذي سيواجه طلائع الجيش خلال هذه الجولة.
في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة ليظل في المركز التاسع بعدما تلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم.
هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 11 حيث استطاع موسى دياورا لاعب الإنتاج الحربي أن يسجل هدفه في المباراة بعد تسديدة قوية يفشل حارس الحدود في إبعادها.
تشكيل الإنتاج الحربي: عامر عامر - أحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - أحمد مجدي - محمود عادل - إبراهيم عبد الخالق - محمد عادل - محمد فييرا - باسم مرسي - موسى دياورا.
تشكيل حرس الحدود: أحمد محمود السعدني - عمرو الحلواني - مصطفى زناري - خالد سامي - حسن مجدي - مصطفى جمال - أحمد فتحي فيليكس - حامد خالد الجابري - أحمد شرويدة - محمد عبد اللطيف "جريندو" - أنطوني لوكاسا.
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