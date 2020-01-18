مصدر لمصراوي: الزمالك يقرر إعارة 5 لاعبين لطنطا وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي سمحت بخروج 5 من لاعبي فريق الشباب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم.

وقال المصدر الذي رفع ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة الزمالك قررت رحيل 3 لاعين عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة إلى فريق أسوان وهم يوسف أسامة نبيه ويوسف مرعى ويوسف على.

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وفي نفس السياق، أوضح المصدر أن الزمالك سمح برحيل هاني رشدي وحسين فيصل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، تأجيل مباراة الزمالك ضد المصري إلى أجل غير مسمى، على أن يتحدد لهما موعدًا مع بداية الدور الثاني.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري يوم 20 يناير الجاري بالجولة الـ 14 في الدوري، قبل أن يتم تأجيل المباراة.