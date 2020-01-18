اتحاد الكرة يُعلن تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل المباراتين، جاءت بسبب التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأوضح، أن قرار التأجيل جاء انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله و دعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات .

وجاء القرار بالتزامن مع الخطاب الوارد من هيئة ستاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي.