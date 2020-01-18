مدربًا للوداد.. ديسابر يعود للمغرب بعد تجربة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر نادي الوداد البيضاوي المغربي برئاسة سعيد الناصيري على تعيين الفرنسي سبيستيان ديسابر لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقًا لقناة الرياضية المغربية عبر "تويتر"، فإن المدير الفني الفرنسي سيقود المهمة الفنية لفريق الوداد لمدة موسمين ونصف.

ديسابر قاد المهمة الفنية لفريق الوداد في وقت سابق وتحديدًا منذ أكتوبر 2016 قبل أن يرحل في يناير 2017.

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وكانت إدارة الوداد البيضاوي قررت مؤخرًا رحيل المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش نظرًا لتراجع النتائج.

ديسابر سبق وأن عمل في مصر حيث قاد الإسماعيلي وكانت آخر مهامه الفنية تولي قيادة بيراميدز قبل الرحيل عن مهمته لسوء النتائج.

ويحتل الوداد المركز الثاني في مجموعته الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد ست نقاط بفارق أربع نقاط عن صنداونز متصدر الترتيب.

في المقابل، يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الثالث برصيد نقطتين وهو نفس رصيد بترو أتلتيكو الأنجولي متذيل المجموعة.