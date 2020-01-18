غياب الصفقة الجديدة وأزارو وضم جيرالدو.. فايلر يعلن قائمة الأهلي للمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة الـ14 من الدوري الممتاز التي تقام غدًا الأحد.

وتشهد قائمة الأهلي استمرار تواجد الأنجولي جيرالدو، إضافة إلى استبعاد المهاجم المغربي وليد أزارو والصفقة الجديدة أليو بادجي لعدم قيده حتى الأن.

وتواجد محمود متولي في قائمة الفريق بالرغم من استبداله المباراة الماضية بسبب الإصابة.

ويغيب المهاجم الشاب صلاح محسن، فيما لا يتواجد سوى مروان محسن في مركز رأس الحربة، ومعه النيجيري جونيور أجايى.

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وتكونت قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.