صفقة هجومية للنجم الساحلي قبل صدام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن نادي النجم الساحلي التونسي تعاقده مع المهاجم الجزائري رضوان زردوم، قادمًا من نادي نصر حسين داي. وأكد النادي عبر موقعه الرسمي: "المهاجم الجزائري رضوان زردوم في النجم الرياضي الساحلي بعقد مدته ثلاث سنوات ونصف". رضوان زردوم الذي يبلغ من العمر 21 عاما يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الجزائر. Advertisements ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنجم مساء اليوم السبت بحضور رضا شرف الدين رئيس النادي، بعدما نال إعجاب المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو. ويستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي يوم 26 يناير الجاري في القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. يذكر أن الأهلي يحتل حاليا وصافة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين خلف النجم الساحلي متصدر المجموعة بتسع نقاط، ويأتي الهلال السوداني ثالثا بست نقاط.

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