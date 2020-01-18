بالصور.. كيف احتفل بيراميدز بوصول عبد الله السعيد إلي نادي الـ 100؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي: احتفل نادي بيراميدز بوصول قائد الفريق عبد الله السعيد إلى الهدف رقم ١٠٠ وسط سعادة من جانب الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، ولاعبي فريق الكرة. وأقام بيراميدز احتفالاً مصغراً في استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس وحضره ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضى للفريق . Advertisements واقتصر الاحتفال على "تورته" تحمل اسم السعيد والنادي الأزرق ورقم 100. وسجل عبد الله السعيد الهدف رقم ١٠٠ له في الدوري في شباك الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة على استاد المكس بالإسكندرية ليدخل قائمة أعظم هدافي المسابقة المحلية طوال تاريخها. وبدأ بيراميدز الإعداد اليوم، لخوض مواجهة مصر المقاصة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

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