اخبار الرياضه

أرسنال يتعادل مع شيفيلد بالدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعادل فريق أرسنال مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة

الثالثة والعشرون من .

سجل جابرييل مارتينيلي هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 45، قبل أن

يدرك شيفيلد التعادل عن طريق لاعبه جون فليك في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يحتل شيفيلد المركز السابع برصيد 33 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يتعادل مع شيفيلد بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا