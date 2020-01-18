أرسنال يتعادل مع شيفيلد بالدوري الإنجليزي

تعادل فريق أرسنال مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة

الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي

سجل جابرييل مارتينيلي هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 45، قبل أن

يدرك شيفيلد التعادل عن طريق لاعبه جون فليك في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يحتل شيفيلد المركز السابع برصيد 33 نقطة.