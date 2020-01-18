أبوالهول «تميمة» البطولة العربية للميني فوتبول

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أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للميني فوتبول عن تميمة البطولة وذلك في حقل قرعة البطولة التي أقيمت بقصر محمد علي التاريخي بمشاركة 8 منتخبات.
وتمثلت تميمة البطولة العربية للميني فوتبول في تمثال أبوالهول، ليكون عنوانا ورمزا للبطولة العربية وقد تم تصميم التميمة بشكل معاصر للزمن الذي نعيش فيه مرتديا الزي الرسميلمنتخبنا الوطني المصري وعلى الصدر تم نقش خريطة الوطن العربي دلالة على وحدتنا العربية.
وكان الاتحاد العربي للعبة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، أعلن استضافة مصر للبطولة العربية دعما لها بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري للمرة الأولى في تاريخها برئاسةأحمد سمير.
وتجرى بعد قليل قرعة بحضور وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.
وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول، بعد أن تم الاستقرار على الجهاز بعد عدة لقاءات واجتماعات واتصالات قام بها رئيس الاتحاد أحمد سمير مع عدد كبير من المدربين من أجل تشكيل جهاز فني كبير قادر على حصد البطولات.
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