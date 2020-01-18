سلة الزمالك يهزم مصر للتأمين بدوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على فريق مصر للتأمين بنتيجة 82 - 78 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مباريات بطولة الدوري العام السوبر لكرة السلة. 82 - 78 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مباريات بطولة الدوري العام السوبر لكرة السلة. وأقيمت المباراة مساء اليوم السبت بصالة مدينة نصر.

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