وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، علي اعارة حسين فيصل وهاني رشدي لاعبي فريق كرة القدم بالنادي مواليد 1999 لنادي طنطا.

وأكد أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بالنادي، أن عقد إعارة ثنائي الزمالك لطنطا سيبدأ من شهر يناير الحالي وحتي نهاية الموسم.

لاعبي فريق كرة القدم بالنادي مواليد 1999 لنادي طنطا.وأكد أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بالنادي، أن عقد إعارة ثنائي الزمالك لطنطا سيبدأ من شهر يناير الحالي وحتي نهاية الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعير ثنائي الشباب لطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.