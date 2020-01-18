الإنتاج الحربي يهزم حرس الحدود بالدوري الممتاز

فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز المصري. الرابعة عشرة من الدوري الممتاز المصري. سجل هدف الإنتاج الحربي لاعبه موسى دياوارا في الدقيقة 11 من بداية المباراة. الدقيقة 11 من بداية المباراة. بهذه النتيجة يحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع بترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 18 نقطة.

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