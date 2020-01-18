ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا بعد الفوز على إشبيلية

فاز فريق ريال مدريد على نظيره إشبيلية بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العرين من الدوري الإسباني. إفتتح أهداف اللقاء كاسميرو لاعب ريال مدريد في الدقيقة58 ، بعد أن مرر له يوفيتش كرة بالكعب داخل منطقة الجزاء ، ليستلمها

كاسميرو مسددا كرة سكنت يمين مرمي إشبيلية.

وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة، إستطاع إشبيلية أن يحرز هدف التعادل عن طريق لاعبه لوك دي يونج ، بعد أن راوغ مدافع ريال مدريد وسجل كرة يسارية من علي

حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الملكي، ثم في الدقيقة 69 ، أضاف كاسيميرو الهدف الثاني له ولفريقه، بعد أن إستلم كرة عرضيه جاءت له داخل منطقة الجزاء برأسية رائعة سكنت شباك إشبيلية.

وبتلك النتيجة يتصدر ريال مدريد قائمة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 43 نقطة منتظراً مباراة برشلونة غدا، بينما يتجمد رصيد لإشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع بالليجا الإسبانية.