مانشستر سيتي يتعثر أمام كريستال بالاس ويعجل من تتويج ليفربول بالبريميرليج

تعادل مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس، بهدفين لكل الفريقين، خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح التسجيل توسون مهاجم إيفرتون في الدقيقة 39، ثم سجل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي هدفين في خمس دقائق 82، و87، بعدهاسجل فيرناندينهو هدف التعادل لكريستال بالاس (هدف عسكي) في الدقيقة 90.
رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.
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