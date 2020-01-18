لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة نيوكاسل

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تقام بينهما في السابعة ونصف مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة والعشرون من السابعة ونصف مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل البلوز على النحو التالي: حراسة المرمى: كيبا. Advertisements خط الدفاع : أزبيليكوينتا، روديجر، جيمس، كريستنسن. خط الوسط : جورجينهو، كانتي، ماونت، هدسون اودي. خط الهجوم : تامي أبراهام، ويليان.

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