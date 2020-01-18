حسام حسن يقود تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي

اعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة عن تشكيل فريقة أمام الإسماعيلي في المباواة التي ستجمع بينهم بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

في مركز حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في مركز الدفاع: فتوح، كريم يحيي، محمد كوفي، رجب نبيل.

في مركز خط الوسط: يوسف ديوب، ناصر ماهر، محمد نادي.

في خط الهجوم: محمود حليمو، حسام حسن، محمد طلعت. ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.في مركز حراسة المرمى: الهاني سليمان.في مركز الدفاع: فتوح، كريم يحيي، محمد كوفي، رجب نبيل.في مركز خط الوسط: يوسف ديوب، ناصر ماهر، محمد نادي.في خط الهجوم: محمود حليمو، حسام حسن، محمد طلعت.

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