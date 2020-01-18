رسميًا | الاتحاد المصري يؤجل مباراة للأهلي والزمالك

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري، اليوم السبت، تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري البورسعيدي، المحدد لها يوم 20 يناير الجاري، و الأهلي مع إنبي المحدد لها يوم 22 من الشهر ذاته، ضمن مسابقة الدوري إلى موعد سيتم تحديده مع انطلاق الدور الثاني للمسابقة.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، أن قرار التأجيل يأتي ضمن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي(كاف) مؤخراً، والتي ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأضاف أن القرار جاء تزامناً مع الخطاب الوارد من هيئة ستاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لإرتباطه بألتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 من الشهر الجاري الحالي .

Advertisements

وكانت إدارة المسابقات راجعت مواقف كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخراً الاتحاد حيث أطمأنت لموقف بيراميدز متصدر مجموعته في الكونفيدرالية، كما أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين في مواجهة بعضهما مما يعني صعود نادي مصري للدور قبل النهائي من المسابقة.

تقرير | صفقة السنغالي “آليو بادجي” تثير الجدل في الأهلي!

الزمالك يفشل فى التخلص من خالد بوطيب..ومرتضى يخشى تكرار سيناريو عباس