هالاند يسجل هاتريك في أول ظهور له مع دورتموند في الدوري الألماني

قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند، إلى إكتساح مضيفه أوجسبورج 5 / 3 ، مع أنطلاق الدور الثاني للدوري الألماني، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وافتتح أوجسبورج التسجيل في الدقيقة 3 4عن طريق فلوريان نايديرليشينر ، قبل أن يضيف زميله ماركو ريتشير الهدف الثاني في الدقيقة .46

وفي الدقيقة 49 سجل جوليان براندت هدف تقليص الفارق لدورتموند، لكن نايديرليشنير عاد ليسجل الهدف الثالث لأوجسبورج في الدقية .55 وفي الدقيقة 59 سجل النرويجي إيرلينج هالاند أول أهدافه مع الفريق في أول مشاركة رسميا له منذ إنضمامه من ريد بول سالزبورج النمساوي،قبل أن يضيف سانشو الهدف الثالث لفريقه في الديقة .61

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 70، قبل أن يختتم خماسية فريقه بهدف في الديقة .79

ورفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 23 نقطة في المركز العاشر.

وفاز فرايبورج على مضيفه ماينز 2 / 1 ، في المرحلة ذاتها من المسابقة.

وتقدم فرايبورج في الدقيقة 28 عن طريق شانج هون كوون، قبل أن يضيف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة .41

وفي الدقيقة 82 سجل جون فيليب ماتيتا هدف تقليص الفارق لماينز.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ماينز عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز إينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم 2 / 1 .

وتقدم فرانكفورت عن طريق باس دوست في الدقيقة 18، قبل أن يسجل كونستانشون ستافيليديس هدف التعادل لهوفنهايم في الدقيقة .48

وفي الدقيقة 62 سجل تشاندلر هدف الفوز لفرانكفورت.

Advertisements

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد هوفنهايم عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز كولن على فولفسبورج 3 / 1 .

وتقدم كولن في الدقيقة 22 عن طريق جون كوردوبا قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي الدقيقة 62 سجل يوناس هيكتور الهدف الثالث لكولن، قبل أن يسجل ريناتو ستيفن هدف تقليص الفارق لفولفسبورج في الدقيقة .66

ورفع كولن رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وأقتنص فيردر بريمن فوزاً صعباً من أرض مضيفه فورتونا دوسلدروف /1 صفر.

وسجل فلوريان كاستنمير مدافع دوسلدروف هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة .66

وشهدت المباراة تعرض نيكولاس مويساندير لاعب بريمن للبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بريمن رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد دوسلدروف عند 15 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الآخير).

يوفنتوس يعوض ضياع هالاند بموهبة اسكندنافية من طراز رفيع

ما هو الثمن الحقيقي لإيرلينج هالاند؟ ولماذا تركه يوفنتوس ومانشستر يونايتد؟