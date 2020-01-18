رسميًا | الأندية الإيرانية تنسحب من دوري أبطال آسيا 2020

أعلن رؤساء الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، السبت، الإنسحاب من البطولة؛ إحتجاجاً على قرار الاتحاد الآسيوي الداعي لاستضافتها الأندية الآسيوية على أرض محايدة خارج ايران.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية، توصل رؤساء أندية “برسبوليس” و”أستقلال” و”شهرخودرو” و”سباهان”، في إجتماع اليوم، لقرار موحد بعدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020؛ إحتجاجاً على سلب حق الاستضافة منها عبر القرار المثير للجدل الذي أتخذه الاتحاد الآسيوي وأبلغ به الاتحاد الإيراني رسميًا الجمعة.

ووقع رؤساء الأندية الأربعة بعد التباحث مع مسؤولي الاتحاد الايراني ووزارة الشباب والرياضة على بيان مشترك اليوم، وأرسلته إلى رئاسة الاتحاد الآسيوي، أكدوا خلاله أن قرار الإنسحاب يأتي أتساقًا مع مصالح البلاد ودفاعاً عن مبدأ الأمن فيها وللحد من إقحام السياسة بالقرارات الرياضية.

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وشددت الأندية الإيرانية على أنها لن تخضع لقرار الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، ولن تستضيف أي ناد على أرض محايدة.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الآسيوي عدم لعب مباريات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في إيران، مع نقل تلك المباريات إلى أرض محايدة لـ”أسباب أمنية”.

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