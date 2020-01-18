الميركاتو الشتوي | العين الاماراتي يعلن رحيل الجزائري مزيان إلى الترجي

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم السبت، رحيل لاعبه الجزائري عبد الرحمن مزيان إلى نادي الترجي التونسي.

وذكر العين عبر بيان له على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي: “العين يعلن بيع بطاقة اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان للترجي الرياضي التونسي، ويتمنى له النجاح والتوفيق مع ناديه الجديد”.

وكان مزيان إنضم إلى العين قادمًا من اتحاد العاصمة الجزائري في صيف عام 2019 .

ويحتل العين المركز الخامس في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة .

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