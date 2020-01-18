أهداف مباراة سوريا وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 عامًا

فشل المنتخب السوري في العبور إلى نصف النهائي، بعد الخسارة في الوقت الإضافي ضد الكانجارو بهدف دون رد، تم تسجيله في الشوط الإضافي الرابع.

وانطلقت مباراة سوريا واستراليا اليوم فى تمام الساعة 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، 13:15 بتوقيت جرينتش.

وسجل هدف أستراليا الوحيد المهاجم “توريه” ليبخر الحلم السوري، بعدما قدم المنتخب القادم من المعاناة مستوى جيد في كأس آسيا الأولمبي.

وتنحدر أصول اللاعب “توريه” من غينيا بيساو، وهو لاعب آخر ينشط في المنتخب الأسترالي من أبناء المهاجرين بالاضافة إلى اللاعب ذو الأصل اللبناني “رامي نجاريني” الذي سجل هدف أمام البحرين خلال دور المجموعات أثر على حظوظ البحرين والعراق في المواصلة.

وتأهل منتخب سوريا الأولمبي تحت 23 إلى الدور ربع النهائي، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف المنتخب السعودي، بينما كان المنتخب الأسترالي بطلاً للمجموعة الأولى.