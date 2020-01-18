أستراليا تُجهض الحلم السوري في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020

واجه منتخب سوريا الأولمبي نظيره الاسترالي، اليوم السبت 18-1-2020 على ملعب راجامانجالا، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًّا في تايلاند.

وانطلقت مباراة سوريا واستراليا اليوم فى تمام الساعة 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، 13:15 بتوقيت جرينتش.

وفشل النسور في العبور إلى نصف النهائي، بعد الخسارة في الوقت الإضافي ضد الكانجارو بهدف دون رد، تم تسجيله في الشوط الإضافي الرابع.

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وسجل هدف أستراليا الوحيد المهاجم “توريه” ليبخر الحلم السوري، بعدما قدم المنتخب القادم من المعاناة مستوى جيد في كأس آسيا الأولمبي.

وتأهل منتخب سوريا الأولمبي تحت 23 إلى الدور ربع النهائي، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف المنتخب السعودي، بينما كان المنتخب الأسترالي بطلاً للمجموعة الأولى.

ويتأهل إلى طوكيو 2020 صاحب الميدالية البرونزية بالإضافة إلى طرفي المباراة النهائية، بالضبط مثل النظام المعمول به في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.