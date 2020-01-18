نتيجة مباراة التضامن والقادسية فى الدوري الكويتي

يستضيف فريق التضامن نظيره القادسية فى احدي مباريات اليوم السبت 18-1-2020 على ملعب التضامن، ضمن منافسات الجولة الـ10 من منافسات الدوري الكويتي.

تنطلق مباراة التضامن والقادسية اليوم فى تمام الساعة 17:55 بتوقيت مصر، 18:55 بتوقيت مكة، 15:55 بتوقيت جرينتش.

ويدخل فريق القادسية اللقاء وهو في المركز الاول برصيد 19 نقطة، جمعهم من 9 مباريات، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 4.

بينما يدخل فريق التضامن اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، جمعهم من 9 مباريات، حقق الفوز فى لقائين وتعادل فى مثلهم، وتعرض لخمسة هزائم.

Advertisements

ورغم الظروف المتباينة وفارق الإمكانيات الهائل بين الفريقين، فإن التضامن يرفع شعار لا بديل عن الفوز في اللقاء، من أجل الابتعاد عن المركز الثامن، حيث يعول الجهاز الفني كثيراً على روح اللاعبين بعد التعادل الإيجابي مع العربي في الجولة السابقة.

ومن المؤكد أن القادسية سيدخل بنفس الشعار من أجل الحفاظ على تربعه على قمة الدوري، ويعول مدربه الاسباني بابلو فرانكو كثيراً على قائد الفريق المتألق بدر المطوع لقيادة زملائه نحو العودة من الفروانية بتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث، وبالتالي الاستمرار على القمة.

وكان آخر لقاء جمع بين القادسية والتضامن فى الدوري الكويتي بالجولة الاولي يوم 15-9-2019 قد شهد فوز القادسية بثلاثية دون رد، فى المباراة التي اقيمت على ملعب محمد الحمد.

تقدم التضامن بالهدف الاول فى الدقيقة 7 عن طريق اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.