تقرير | الترجي يجد ضالته في لاعبيّن جزائريين لتعويض رحيل أنيس البدري

بدأت إدارة نادي الترجي التونسي في البحث عن بديل لتعويض رحيل نجم الفريق “أنيس البدري” المنتقل إلى اتحاد جدة السعودي.

ويفاضل نادي “الدم و الذهب”بين لاعبين، وهما “عبد النور بلحوسيني” مهاجم نادي اتحاد بلعباس الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الجزائري برصيد 7 أهداف.

وكان اللاعب صاحب 23 عامًا قد عبر عن رغبته الشديدة في خوض تجربة جديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية رفقة الترجي التونسي.

وتسير المفاوضات بين إدارة الترجي ونادي “اتحاد بلعباس” نحو النجاح، لا سيما في ظل وجود رغبة كبيرة لدى مسؤولي النادي التونسي في الحصول على خدمات اللاعب، الذي قدم مستويات كبيرة منذ انطلاق الموسم.

أما اللاعب الثاني هو مهاجم نادي العين الإماراتي “عبد الرحمن مزيان” الذي يبلغ من العمر 25 عامًا والمنتقل إليهم من صفوف نادي “إتحاد العاصمة الجزائري”.

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وحاول مسئولى “الترجي التونسي” التعاقد معه في الميركاتو الصيفي السابق، وكان “عبد الرحمن مزيان” يقدم مستويات رائعة في تلك الفترة مع “إتحاد العاصمة” ولفت انتباه العديد من الأندية.

وقرر اللاعب مزيان رفض عرض الترجي والانضمام إلى صفوف نادي العين الإماراتي حينها و أوضح سبب تفضيله العين قائلاً: “شخصياً اخترت العين على قناعة تامة، لأن اللعب في العين لا يختلف عن اللعب للأندية الأوروبية، قياساً باحترافية تعامله وإمكانياته الكبيرة واسمه وسمعته، والمؤكد أن التألق في العين سيمكنك من اللعب في أعرق الأندية الأوروبية”.

وسيصبح انتقال احد اللاعبين إلى الترجي، هو سابع لاعب جزائري ينضم إلى صفوفهم، بعد كل من “محمد أمين توغاي و إلياس شتي و عبد القادر بدران و طيب مزياني و عبد الرؤوف بن غيث و وبلال بن ساحة”.

ويذكر أن إدارة الترجي اتجهت بكامل ثقلها إلى انتداب اللاعبين الجزائريين، منذ اتخاذ الاتحاد التونسي قرارا باعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا لاعبين محليين.